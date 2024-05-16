Домогался статисток: Фрэнсис Форд Коппола распустил руки на съемках своего нового фильма "Мегаполис"

85-летний режиссер Фрэнсис Форд Коппола попал в сексуальный скандал

В Голливуде появился новый повод для горячих обсуждений. Сообщается, что 85-летний режиссёр Фрэнсис Форд Коппола приставал к статисткам на съёмках своего нового фильма "Мегаполис".

Фото: flickr.com by Дик Томас Джонсон is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic.

По слухам, Коппола посетил площадку, где с полуобнаженными актрисами снималась сцена вечеринки в клубе. Пожилой режиссер начал распускать руки обнимая и целуя присутствующих х девушек.

Поклонники режиссёра встали на его защиту, утверждая, что Коппола просто не может адаптироваться к современным реалиям и всё ещё живёт в прошлом, когда кинематограф был более свободным.

Продюсер фильма объяснил секс-скандал тем, что таким необычным способом Фрэнсис пытался воссоздать на площадке атмосферу клуба.

Ждём развития событий: начнут ли в Голливуде процедуру отмены культового режиссера.