Домогался статисток: Фрэнсис Форд Коппола распустил руки на съемках своего нового фильма "Мегаполис"

В Голливуде появился новый повод для горячих обсуждений. Сообщается, что 85-летний режиссёр Фрэнсис Форд Коппола приставал к статисткам на съёмках своего нового фильма "Мегаполис".

Фото: flickr.com by Дик Томас Джонсон is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic.