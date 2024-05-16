С температурой в Баку: Мария Михалкова-Кончаловская сообщила, что она с мужем уехала в Азербайджан

Дочь режиссера Егора Кончаловского уехала из России в Азербайджан

Дочь режиссёра Егора Кончаловского от Любови Толкалиной, дизайнер Мария Михалкова-Кончаловская, вместе с мужем уехала в Азербайджан. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

Фото: YouTube канал Театр «Собор» by Скриншот видео YouTube канала Театр «Собор» is licensed under public domain

Мария не пошла по стопам родителей и занимается росписью одежды. На днях она поделилась в соцсетях фотографией с мужем. В подписи к снимку она призналась, что улетела в Азербайджан вместе с Никитой Кузьминым.

"Два человека с температурой в Баку", — так подписала кадр Мария.

Ее путь к браку с совладельцем и руководителем IT-компании Никитой Кузьминым был непростым. Отец Марии с трудом принял выбор дочери из-за разницы в возрасте между супругами в 8 лет.