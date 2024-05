Чтобы зритель стал добрее: Федор Добронравов создал прибыльный продюсерский центр

Актёр Фёдор Добронравов не только снимается в кино и сериалах, но и занимается собственным бизнесом. В 2016 году он открыл собственный продюсерский центр, где реализует свои задумки в плане работы над фильмами и постановками театральных пьес.

Фото: Пресс-центр Правительства Москвы by mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International.