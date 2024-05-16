Чтобы зритель стал добрее: Федор Добронравов создал прибыльный продюсерский центр

Актёр Фёдор Добронравов не только снимается в кино и сериалах, но и занимается собственным бизнесом. В 2016 году он открыл собственный продюсерский центр, где реализует свои задумки в плане работы над фильмами и постановками театральных пьес.
В 2023 году продюсерский центр Фёдора Добронравова получил выручку в размере 34 миллионов рублей, а чистая прибыль компании составила 3,7 миллиона рублей.
"Знаете, сейчас огромное количество плохих новостей, а хочется, чтобы в мире было больше доброго, чтобы люди держались семейных ценностей. Чтобы, посмотрев наш фильм, сериал, спектакль, зритель выходил из зала чуть добрее, радостнее", — заявил актер.
Поэтому Добронравов и занялся бизнесом, чтобы снимать больше добрых фильмов и сериалов.
Кучера считает, что настоящими патриотами являются бойцы, сражающиеся на фронте.