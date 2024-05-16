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Чтобы зритель стал добрее: Федор Добронравов создал прибыльный продюсерский центр

Федор Добронравов заработал на собственном продюсерском центре 3,7 млн рублей

Кино

Актёр Фёдор Добронравов не только снимается в кино и сериалах, но и занимается собственным бизнесом. В 2016 году он открыл собственный продюсерский центр, где реализует свои задумки в плане работы над фильмами и постановками театральных пьес.

Федор Добронравов заработал на собственном продюсерском центре 3,7 млн рублей
Фото: Пресс-центр Правительства Москвы by mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International.

В 2023 году продюсерский центр Фёдора Добронравова получил выручку в размере 34 миллионов рублей, а чистая прибыль компании составила 3,7 миллиона рублей.

"Знаете, сейчас огромное количество плохих новостей, а хочется, чтобы в мире было больше доброго, чтобы люди держались семейных ценностей. Чтобы, посмотрев наш фильм, сериал, спектакль, зритель выходил из зала чуть добрее, радостнее", — заявил актер.

Поэтому Добронравов и занялся бизнесом, чтобы снимать больше добрых фильмов и сериалов.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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