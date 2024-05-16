Приемная дочь Веры Васильевой рассказала о желании доверить молодым специалистам создание памятника актрисе

Приемная дочь Веры Васильевой объявила конкурс на лучший памятник актрисе

1:08 Your browser does not support the audio element. Кино

Приемная дочь Веры Васильевой рассказала, что объявила конкурс на лучший памятник актрисе, которой не стало 8 августа 2023 года. Она умерла в возрасте 97 лет.

Фото: commons.wikimedia.org by Катерина Айбазова is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

Дарья Милославская заявила, что старт конкурса уже начался. От участников требуется предоставить эскиз надгробного памятника для могилы актрисы Веры Васильевой. Милославская заявила, что в конкурсе будут принимать участие молодые специалисты, которых на протяжении всей жизни поддерживала ее приемная мама.

"Мне показалось, что было бы символично попробовать сделать памятник по эскизу молодого творческого человека. Пусть молодость, которая до самого последнего дня не покидала душу Веры Кузьминичны, соединится с молодостью и останется в веках", — пояснила она.

Дарья Милославская подчеркнула, что будет возглавлять конкурсную комиссию. Среди членов жюри также будут актрисы Нина Корниенко, Наталия Фекленко, Ольга Кузнецова и Татьяна Титова.