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Гаденыш начинает это чувствовать: Илья Авербух рассказал о любви к своему сыну от Лизы Арзамасовой и

Илья Авербух рассказал, что видит в сыне от Лизы Арзамасовой актерские задатки

1:00
Кино

Илья Авербух заговорил о будущем сына Льва от Лизы Арзамасовой. Фигурист хочет поставить мальчика на коньки, но пока не видит в нем спортивного рвения.

Илья Авербух рассказал, что видит в сыне от Лизы Арзамасовой актерские задатки
Фото: YouTube канал Чужое Мнение by Скриншот видео YouTube канала Чужое Мнение is licensed under public domain

"То что он актер — уже однозначно. Он обладает манкостью. Понятно, что мы на своих детях зависаем. Понятно, что мы по-другому на них смотрим. В нем есть этот 25 кадр, когда на него смотришь. И он, гаденыш, уже начинает это чувствовать. Это абсолютная любовь к нему", — поделился Илья.

Авербух рассказал, что балует своего ребёнка, пытается научить его кататься на коньках. У него есть всё необходимое для этого, но чтобы понять, насколько у мальчика спортивный характер, нужно время. Ему нравится акробатика и футбол. Правда, он не стремится отобрать мяч у других игроков, возможно, потому что не до конца понимает правила игры.

Также Илья рассказал, что пока в основном ребенком занимается мама

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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