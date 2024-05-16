Гаденыш начинает это чувствовать: Илья Авербух рассказал о любви к своему сыну от Лизы Арзамасовой и

Илья Авербух заговорил о будущем сына Льва от Лизы Арзамасовой. Фигурист хочет поставить мальчика на коньки, но пока не видит в нем спортивного рвения.
"То что он актер — уже однозначно. Он обладает манкостью. Понятно, что мы на своих детях зависаем. Понятно, что мы по-другому на них смотрим. В нем есть этот 25 кадр, когда на него смотришь. И он, гаденыш, уже начинает это чувствовать. Это абсолютная любовь к нему", — поделился Илья.
Авербух рассказал, что балует своего ребёнка, пытается научить его кататься на коньках. У него есть всё необходимое для этого, но чтобы понять, насколько у мальчика спортивный характер, нужно время. Ему нравится акробатика и футбол. Правда, он не стремится отобрать мяч у других игроков, возможно, потому что не до конца понимает правила игры.
Также Илья рассказал, что пока в основном ребенком занимается мама
Кучера считает, что настоящими патриотами являются бойцы, сражающиеся на фронте.