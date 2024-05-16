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Схватила за волосы и повалила на пол: актрисе Лиане Гриба, напавшей на жену Никиты Волкова может грозить срок до 2-х лет

Юрист Тютюнникова: за избиение соперницы Лиана Гриба может сесть на два года

1:53
Кино

Похоже, в жизни актёров сериала "Постучись в мою дверь" в Москве происходят не менее страстные события, чем в турецком сериале. Не так давно стало известно о серьёзной драке между Еленой Еременко и Лианой Гриба из-за Никиты Волкова. Причиной конфликта стала ревность.

Юрист Тютюнникова: за избиение соперницы Лиана Гриба может сесть на два года
Фото: YouTube канал Женский кинозал Милачки by Скриншот видео YouTube канала Женский кинозал Милачки is licensed under public domain

Супруга актёра, Елена Еременко, обвинила Лиану Гриба в чрезмерном интересе к её мужу. 9 декабря, во время празднования окончания первой части съёмок сериала, произошёл конфликт, подробности которого Елена описала в своём заявлении в полицию.

"Лиана схватила меня за волосы, повалила на пол. Дальше были удары — в ухо, висок, голову, грудь. Людей вокруг было очень много, они кричали: "Лиана, отпусти, успокойся!" Это продолжалось, как мне показалось, очень долго", — вспоминала Еременко.

Лиана Гриба, в свою очередь, утверждает, что Елена её оболгала. Она настаивает, что не нападала на Еременко, а лишь оборонялась. Дело, которое было возбуждено в декабре прошлого года, закрыли "по истечению срока давности предоставления необходимых сведений стороной обвинения".

Екатерина Тютюнникова, адвокат и член Союза юристов-блогеров при АЮР, пояснила, что решение правоохранительных органов можно обжаловать, если будет доказано, что потерпевшей был причинён вред. Если Елена сможет подтвердить, что действительно получила побои, нападавшая будет наказана.

"Срок давности привлечения к административной ответственности за побои (статья 6.1.1. КоАП РФ) составляет два года. Потерпевшая сторона может повторно подать заявление о привлечении к ответственности", — заключила юрист.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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