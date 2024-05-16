Схватила за волосы и повалила на пол: актрисе Лиане Гриба, напавшей на жену Никиты Волкова может грозить срок до 2-х лет

Юрист Тютюнникова: за избиение соперницы Лиана Гриба может сесть на два года

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Похоже, в жизни актёров сериала "Постучись в мою дверь" в Москве происходят не менее страстные события, чем в турецком сериале. Не так давно стало известно о серьёзной драке между Еленой Еременко и Лианой Гриба из-за Никиты Волкова. Причиной конфликта стала ревность.

Фото: YouTube канал Женский кинозал Милачки by Скриншот видео YouTube канала Женский кинозал Милачки is licensed under public domain

Супруга актёра, Елена Еременко, обвинила Лиану Гриба в чрезмерном интересе к её мужу. 9 декабря, во время празднования окончания первой части съёмок сериала, произошёл конфликт, подробности которого Елена описала в своём заявлении в полицию.

"Лиана схватила меня за волосы, повалила на пол. Дальше были удары — в ухо, висок, голову, грудь. Людей вокруг было очень много, они кричали: "Лиана, отпусти, успокойся!" Это продолжалось, как мне показалось, очень долго", — вспоминала Еременко.

Лиана Гриба, в свою очередь, утверждает, что Елена её оболгала. Она настаивает, что не нападала на Еременко, а лишь оборонялась. Дело, которое было возбуждено в декабре прошлого года, закрыли "по истечению срока давности предоставления необходимых сведений стороной обвинения".

Екатерина Тютюнникова, адвокат и член Союза юристов-блогеров при АЮР, пояснила, что решение правоохранительных органов можно обжаловать, если будет доказано, что потерпевшей был причинён вред. Если Елена сможет подтвердить, что действительно получила побои, нападавшая будет наказана.