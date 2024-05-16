Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Доктор решил скатиться со склона в Айдахо и погиб, вызвав лавину
Диетолог объяснила, почему не стоит отказываться от углеводов
С начала года россиянам поступило более 300 миллионов нежелательных звонков
Иван Охлобыстин порадовался изменениям в правительстве РФ: бомбический коллектив
Актрисам, сыгравшим девушек в фильме "Москва слезам не верит" было за тридцать
Почему вам не следует использовать бритву для удаления вросших волос и воспалений
Причиной распространения смартфонов названа кумпунофобия Стива Джобса
Кинологи рассказали, почему собаки боятся дождя
Средняя цена новой квартиры в ЦАО Москвы превысила 145 миллионов рублей
Бриджит Джонс больше не будет помешана на похудении: причина не в самой героине

Бриджит Джонс больше не будет волновать лишний вес

0:57
Кино

В четвёртой части франшизы о Бриджит Джонс главная героиня в исполнении Рене Зеллвегер больше не будет озабочена лишним весом, однако причина кроется не в том, что у неё поменялся образ мышления.

Бриджит Джонс больше не будет волновать лишний вес
Фото: commons.wikimedia.org by Nicubunu is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Тема похудения не будет затрагиваться, потому что создатели фильма поняли, как неприятно может быть зрителям, у которых есть проблемы с фигурой. Кроме того, в наше время люди всё больше приходят к пониманию, как важно принимать себя такими, какие они есть, а Бриджит идёт в ногу со временем.

Сценарист "Дневника Бриджит Джонс" Ричард Кёртис признавался, что пожалел о том, что в своё время придумал столько шуток насчёт полноты своей героини. Теперь он считает эти шутки неуместными и несмешными.

В новом фильме Бриджит Джонс будет общаться с мужчинами в приложении для знакомств и влюбится в парня на 20 лет моложе её.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
"Не Цой и не герой": Оскар Кучера прошёлся по Шаману

Кучера считает, что настоящими патриотами являются бойцы, сражающиеся на фронте.

Оскар Кучера высказался о патриотизме Шамана
Яна Поплавская не отрицает, что шоу "Звёзды" могло не выйти в эфир из-за её критики
"Люди отказываются жрать это": стало известно, почему очередной выпуск шоу "Звёзды" не появился в эфире
Всплеск русофобии в "Яндекс.Такси": запрет на российские флаги и репрессии водителей
Агентство США по международному развитию заказало у украинского завода ОМЗ "Карпаты" 300 вагонов-зерновозов
После взятия Работина ВС РФ будут развивать успех, чтобы снять угрозу Крыму Любовь Степушова Премьера Словакии Роберта Фицо показательно наказали расстрелом Дмитрий Плотников Чтобы быть большим оригиналом, надо писать большую литературу Сергей Лебедев
Рубленые котлеты из куриной грудки: лёгкий диетический ужин для всей семьи
Гипотеза великого советского учёного о зарождении жизни в космосе нашла практическое подтверждение
Станислав Садальский высказался о наряде Лены Лениной на Каннском фестивале
Станислав Садальский высказался о наряде Лены Лениной на Каннском фестивале
Последние материалы
Актрисам, сыгравшим девушек в фильме "Москва слезам не верит" было за тридцать
Почему вам не следует использовать бритву для удаления вросших волос и воспалений
Причиной распространения смартфонов названа кумпунофобия Стива Джобса
Кинологи рассказали, почему собаки боятся дождя
Средняя цена новой квартиры в ЦАО Москвы превысила 145 миллионов рублей
Как экономно подъезжать к светофорам: советы для продления жизни сцепления
Бриджит Джонс больше не будет волновать лишний вес
Костомаров примет участие в полумарафоне
Говорим о частоте полива рассады
85-летний режиссер Фрэнсис Форд Коппола попал в сексуальный скандал
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников