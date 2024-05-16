Бриджит Джонс больше не будет помешана на похудении: причина не в самой героине

В четвёртой части франшизы о Бриджит Джонс главная героиня в исполнении Рене Зеллвегер больше не будет озабочена лишним весом, однако причина кроется не в том, что у неё поменялся образ мышления.
Тема похудения не будет затрагиваться, потому что создатели фильма поняли, как неприятно может быть зрителям, у которых есть проблемы с фигурой. Кроме того, в наше время люди всё больше приходят к пониманию, как важно принимать себя такими, какие они есть, а Бриджит идёт в ногу со временем.
Сценарист "Дневника Бриджит Джонс" Ричард Кёртис признавался, что пожалел о том, что в своё время придумал столько шуток насчёт полноты своей героини. Теперь он считает эти шутки неуместными и несмешными.
В новом фильме Бриджит Джонс будет общаться с мужчинами в приложении для знакомств и влюбится в парня на 20 лет моложе её.
Кучера считает, что настоящими патриотами являются бойцы, сражающиеся на фронте.