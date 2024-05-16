Екатерина Климова отговорила старшую дочь становиться актрисой из-за её характера

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Екатерина Климова не хочет, чтобы её старшая дочь становилась актрисой

1:04
Кино

Старшая дочь Екатерины Климовой могла бы стать актрисой: у Елизаветы прекрасные внешние данные и творческие способности, а ещё она хорошо поёт — это всё отмечает и сама Екатерина, однако она не уверена, что актёрская профессия пошла бы на пользу дочери.

Екатерина Климова не хочет, чтобы её старшая дочь становилась актрисой
Фото: commons.wikimedia.org by User:Bangin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Климова не сомневается в том, что из Елизаветы получилась бы хорошая актриса. Мама видела дочку в детских спектаклях и оценила её не только как зритель, но и как профессионал. Екатерина Климова говорила, что могла бы помочь Лизе в постижении актёрского ремесла, но есть одна причина, по которой она не хочет этого делать.

Климова считает актёрскую профессию очень жёсткой, особенно для женщин: им часто приходится если не полностью жертвовать личной жизнью и материнством ради работы, то во всяком случае меньше, чем хотелось бы, посвящать себя близким.

По словам актрисы, Лиза очень нежная и хорошо печёт пироги. Именно поэтому ей противопоказана любая жёсткая работа.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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