В фильме Джеймса Кэмерона "Аватар" найдены 3 киноляпа

"Аватар" не избежал киноляпов: 3 ошибки в фильме

1:10 Your browser does not support the audio element. Кино

Фильм Джеймса Кэмерона "Аватар" в своё время произвёл самый настоящий фурор благодаря потрясающим спецэффектам. Тем не менее, несмотря на фантастические пейзажи и интересный сюжет, в проекте всё равно есть киноляпы. Рассказываем о некоторых из них.

Фото: commons.wikimedia.org by Amelia Samulo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Коса Нейтири

Эта ошибка присутствует ближе к концу фильма. Когда главные герои пришли к Эйве, то коса Нейтири находилась за её спиной. В следующем кадре пандорианка решила подключиться к дереву духов. Её коса уже была спереди.

Даты

На протяжении всего фильма Джейк Салли вёл видеодневник. Его последняя запись перед моментом с киноляпом была сделана 13 августа 2154-го. На следующий день, когда он в теле аватара ломал камеру бульдозера, на ней чудесным образом отображалось 19 марта.

Пулемёт

В конце фильма состоялось сражение между землянами и народом планеты Пандора. В одном из моментов аватар Джейка Салли стрелял из пулемёта в корабли людей снизу вверх. Однако в следующем кадре траектория движения пуль была противоположной.