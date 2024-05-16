"45 минут депрессухи": за что зрители ругают сериал "Универ. 13 лет спустя"

Появились первые отзывы на сериал "Универ. 13 лет спустя"

0:58 Your browser does not support the audio element. Кино

13 мая по ТНТ начали показывать сериал "Универ. 13 лет спустя", в котором зрители вновь увидели Кузю (Виталий Гогунский), Антона (Станислав Ярушин), Майкла (Арарат Кещян) и других героев.

Фото: flickr.com by Joost J. Bakker IJmuiden is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Как и следовало ожидать через столько лет, жизнь персонажей изменилась. Изменилось и отношение к ним зрителей, которые признались, что трудно узнать в этих героях тех самых, за которыми когда-то было весело наблюдать.

Пользователи Сети подчеркнули, что старый "Универ" был глуповатым, зато смотрелся динамично и с интересом, в то время как новый — это "45 минут депрессухи и проблем 45-летних разведённых".

Также один из комментаторов с сожалением отметил, что в сериале "Универ. 13 лет спустя" нет никаких отсылок к тому самому "Универу", с которого всё начиналось в 2008 году.