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Самое большое разочарование в жизни Юрия Никулина было связано с внучкой

Юрий Никулин был огорчён из-за редких встреч с внучкой

1:19
Кино

Юрий Никулин известен не только своими ролями в "Бриллиантовой руке", "Кавказской пленнице" и других фильмах, но и тем, что он был выдающимся цирковым артистом. Более того, именно работу в цирке Никулин считал для себя главной.

Юрий Никулин был огорчён из-за редких встреч с внучкой
Фото: commons.wikimedia.org by Roozitaa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Как и подобает доброму клоуну, Никулин любил детей. Он прекрасно находил с ними общий язык, умел веселить их и играть с ними. Конечно, Юрий Владимирович был счастлив, когда у него родилась внучка Маша. Её отцом стал сын Никулина.

Актёр заботился о внучке, принимал активное участие в её жизни и не ожидал, что однажды это закончится. Когда Машины родители развелись, её мать увезла девочку в Германию. С тех пор они стали редко приезжать в Москву.

Каждая встреча с Машей была радостью, но в то же время болью для Никулина. Он понимал, что скоро внучка снова улетит и он снова её долго не увидит. Он был разочарован и опечален таким исходом событий.

В 1997 году Маша побывала в гостях у дедушки, а через несколько дней он умер. Можно сказать, что её появление в доме Никулина стало для него прощальным и самым дорогим подарком.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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