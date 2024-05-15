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Эмма Д'Арси заявила, что ей надо восстановиться перед съёмками 3-го сезона "Дома Дракона"

Эмме Д'Арси было тяжело сниматься во 2-м сезоне "Дома Дракона"

0:47
Кино

Эмма Д'Арси, исполнительница роли Рейниры Таргариены в сериале "Дом Дракона", рассказала о своих впечатлениях от 2-го сезона ленты. Об этом пишет издание "Entertainment Weekly".

Эмме Д'Арси было тяжело сниматься во 2-м сезоне "Дома Дракона"
Фото: moonxels.deviantart.com by David Demaret is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Актриса сообщила, что съёмки в продолжении ей дались довольно тяжело, поскольку на этот раз она принимала участие во всех 8-и сериях. Эмма Д'Арси добавила, что "Дом Дракона" — очень масштабная работа.

"Мне нужно найти способ пережить 3-й сезон, если он будет, чтобы использовать как можно больше энергии. Это чудовищно масштабный сериал", — сообщила актриса. 

Ранее аналогичное мнение о масштабе ленты высказали другие актёры сериала, а также шоураннер Райан Кондал.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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