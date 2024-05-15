Эмма Д'Арси заявила, что ей надо восстановиться перед съёмками 3-го сезона "Дома Дракона"

Эмма Д'Арси, исполнительница роли Рейниры Таргариены в сериале "Дом Дракона", рассказала о своих впечатлениях от 2-го сезона ленты. Об этом пишет издание "Entertainment Weekly".
Актриса сообщила, что съёмки в продолжении ей дались довольно тяжело, поскольку на этот раз она принимала участие во всех 8-и сериях. Эмма Д'Арси добавила, что "Дом Дракона" — очень масштабная работа.
"Мне нужно найти способ пережить 3-й сезон, если он будет, чтобы использовать как можно больше энергии. Это чудовищно масштабный сериал", — сообщила актриса.
Ранее аналогичное мнение о масштабе ленты высказали другие актёры сериала, а также шоураннер Райан Кондал.
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