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Странность с руками героев "Диснея": почему у них по четыре пальца вместо пяти

У героев "Диснея" на каждой руке по четыре пальца

1:17
Кино

В фильмах или мультфильмах порой встречаются интересные и удивительные детали, которые настолько часто мелькают на экране, что зрители попросту не обращают на них внимания. Это касается и рук персонажей диснеевских мультиков.

У героев "Диснея" на каждой руке по четыре пальца
Фото: commons.wikimedia.org by Carterhawk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Многих диснеевских героев объединяет одно: у них на каждой руке по четыре пальца вместо пяти. Это и Микки Маус, и Скрудж Макдак, и джинн из "Алладина", и гномы из "Белоснежки". Проще перечислить тех героев, которых рисовали с пятью пальцами на каждой руке. Например, это принцессы.

Можно подумать, будто в четырёх пальцах кроется какая-то особая задумка, но на самом деле ничего подобного нет. Причина этой странной особенности простая и даже банальная: пять пальцев рисовать дольше, поэтому аниматор Джефф Марш решил сэкономить время. Он был уверен, что зрители не заметят, что у героев недостаёт одного пальца, и оказался прав. Большинство зрителей действительно этого не заметили.

Такой хитрый приём используется и в некоторых других мультипликационных компаниях, например, в "Симпсонах" можно заметить, что почти все герои тоже ходят с необычными руками.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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