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Открытие Каннского кинофестиваля посмотрели рекордные 2,25 миллионов человек

Открытие Каннского кинофестиваля побило исторический рекорд по просмотрам

1:04
Кино

Открытие Каннского кинофестиваля смотрели в онлайне 2,25 миллионов человек. Это исторический рекорд, пишет агентство "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу телекомпании "France Tе́lе́visions".

Открытие Каннского кинофестиваля побило исторический рекорд по просмотрам
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Уточняется, что 2,25 миллионов зрителей составили 13,4% от общей аудитории церемонии. При этом в 2023 году открытие Каннского фестиваля посмотрели в прямом эфире 1,99 миллионов человек, а в 2019-м всего 402 тысячи. Это объясняется тем, что на протяжении долгого времени мероприятие транслировалось исключительно на платном канале "Canal+". Однако в 2021 году церемония стала демонстрироваться без оплаты на общественном телевидении. 

В этом году Каннский кинофестиваль стартовал в понедельник. Мероприятие открыл фильм Квентина Дюпьё "Второй акт".

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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