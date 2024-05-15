Открытие Каннского кинофестиваля посмотрели рекордные 2,25 миллионов человек

Открытие Каннского кинофестиваля смотрели в онлайне 2,25 миллионов человек. Это исторический рекорд, пишет агентство "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу телекомпании "France Tе́lе́visions".
Уточняется, что 2,25 миллионов зрителей составили 13,4% от общей аудитории церемонии. При этом в 2023 году открытие Каннского фестиваля посмотрели в прямом эфире 1,99 миллионов человек, а в 2019-м всего 402 тысячи. Это объясняется тем, что на протяжении долгого времени мероприятие транслировалось исключительно на платном канале "Canal+". Однако в 2021 году церемония стала демонстрироваться без оплаты на общественном телевидении.
В этом году Каннский кинофестиваль стартовал в понедельник. Мероприятие открыл фильм Квентина Дюпьё "Второй акт".
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