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"Триста тридцать пять": почему прапорщик из "ДМБ" ответил на вопрос солдат именно этой фразой

Секрет загадочного числа "триста тридцать пять" из "ДМБ"

1:19
Кино

"ДМБ" — всенародно любимая чёрная комедия о весёлой армейской жизни. Этот фильм давно разобрали на цитаты, что неудивительно: большинство реплик героев отличаются особым стилем: в них присутствуют ироничная философия и эпатажность, однако в "ДМБ" есть один эпизод, загадку которого зрители пытаются разгадать по сей день.

Секрет загадочного числа "триста тридцать пять" из "ДМБ"
Фото: commons.wikimedia.org by Konstantin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Когда прапорщик Козаков объясняет молодым солдатам правила поведения в армии, один из них задаёт ему вопрос, выдадут ли оружие новобранцам.

"Триста тридцать пять", — со вздохом ответил прапорщик.

Зрители пытались понять, почему герой назвал это число. Кто-то думал, что это количество отжиманий, назначенных за глупый вопрос, другие полагали, что прапорщик подсчитал, в который раз ему задали этот вопрос.

На самом деле прапорщик напомнил себе о статье Уголовного кодекса под номером 335. В этой статье говорится о том, что офицеры, устроившие новобранцам дедовщину, должны понести за это наказание. По всей видимости, в голове у Козакова промелькнуло желание поиздеваться над солдатами, но он вовремя удержал себя осознанием того, что ему это не сойдёт с рук.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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