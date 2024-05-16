"Триста тридцать пять": почему прапорщик из "ДМБ" ответил на вопрос солдат именно этой фразой

Секрет загадочного числа "триста тридцать пять" из "ДМБ"

1:19 Your browser does not support the audio element. Кино

"ДМБ" — всенародно любимая чёрная комедия о весёлой армейской жизни. Этот фильм давно разобрали на цитаты, что неудивительно: большинство реплик героев отличаются особым стилем: в них присутствуют ироничная философия и эпатажность, однако в "ДМБ" есть один эпизод, загадку которого зрители пытаются разгадать по сей день.

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Когда прапорщик Козаков объясняет молодым солдатам правила поведения в армии, один из них задаёт ему вопрос, выдадут ли оружие новобранцам.

"Триста тридцать пять", — со вздохом ответил прапорщик.

Зрители пытались понять, почему герой назвал это число. Кто-то думал, что это количество отжиманий, назначенных за глупый вопрос, другие полагали, что прапорщик подсчитал, в который раз ему задали этот вопрос.

На самом деле прапорщик напомнил себе о статье Уголовного кодекса под номером 335. В этой статье говорится о том, что офицеры, устроившие новобранцам дедовщину, должны понести за это наказание. По всей видимости, в голове у Козакова промелькнуло желание поиздеваться над солдатами, но он вовремя удержал себя осознанием того, что ему это не сойдёт с рук.