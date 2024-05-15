Седина в бороду: кто стал самым старым отцом среди голливудских звезд

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Аль Пачино и Роберт Де Ниро стали самыми старыми отцами среди американских актеров

Кино

Возрастное отцовство не так часто встречается среди обычных людей, но среди знаменитостей оно становится всё более распространённым. Это явление можно наблюдать как среди российских звёзд, так и среди голливудских.

Аль Пачино и Роберт Де Ниро стали самыми старыми отцами среди американских актеров
Фото: YouTube канал GQ by Скриншот видео YouTube канала GQ is licensed under public domain

Пожилые отцы надеются увидеть, как их младшие дети вступают в брак. Вероятно, это связано с тем, что они могут позволить себе обращаться к услугам элитной медицины.

Аль Пачино и Роберт Де Ниро - самые пожилые отцы среди известных американских актёров. У Аль Пачино ребёнок родился, когда ему было 83 года, а у Роберта Де Ниро — в 79 лет. Для Роберта дочь стала уже седьмым ребёнком, а Аль Пачино испытал радость отцовства в четвёртый раз.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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