Седина в бороду: кто стал самым старым отцом среди голливудских звезд

Возрастное отцовство не так часто встречается среди обычных людей, но среди знаменитостей оно становится всё более распространённым. Это явление можно наблюдать как среди российских звёзд, так и среди голливудских.
Пожилые отцы надеются увидеть, как их младшие дети вступают в брак. Вероятно, это связано с тем, что они могут позволить себе обращаться к услугам элитной медицины.
Аль Пачино и Роберт Де Ниро - самые пожилые отцы среди известных американских актёров. У Аль Пачино ребёнок родился, когда ему было 83 года, а у Роберта Де Ниро — в 79 лет. Для Роберта дочь стала уже седьмым ребёнком, а Аль Пачино испытал радость отцовства в четвёртый раз.
Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.