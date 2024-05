Седина в бороду: кто стал самым старым отцом среди голливудских звезд

Возрастное отцовство не так часто встречается среди обычных людей, но среди знаменитостей оно становится всё более распространённым. Это явление можно наблюдать как среди российских звёзд, так и среди голливудских.

Фото: YouTube канал GQ by Скриншот видео YouTube канала GQ is licensed under public domain