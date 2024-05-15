По внешнему облику судят только идиоты: Дени Де Вито рассказал, как относится к собственному росту

Дени Де Вито рассказал, что никогда не страдал из-за собственного роста

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Дени Де Вито родился 17 ноября 1944 года в Нептьюне, штат Нью-Джерси, в семье итальянских иммигрантов. После окончания средней школы работал в салоне красоты у сестры, а затем учился в Американской академии драматического искусства.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

В 1968 году дебютировал в кино, а в 1969 впервые выступил на театральной сцене. После роли в драме Милоша Формана "Пролетая над гнездом кукушки" получал лишь второстепенные роли. Популярность актёру принёс телесериал "Такси" (1978-1983), за роль в котором он был удостоен премий "Золотой глобус" и "Эмми".

При довольно специфической внешности рост актера составляет всего 152 сантиметра, что не помешало этому маленькому, энергичному оптимисту достичь вершин Голливуда и стать одним из самых известных и востребованных актеров.