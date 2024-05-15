Яна Поплавская получила премию "За высокие достижения в гуманитарной сфере и социальной ответственности"

Советская и российская актриса Яна Поплавская стала номинантом премии "За благотворительность" и лауреатом премии "За высокие достижения в гуманитарной сфере и социальной ответственности".
С 2011 года она занимается гуманитарной помощью, а с 2014 года отправляет помощь на Донбасс. Два полевых госпиталя в зоне СВО организованы с помощью её фонда. Она также отправляет в зону СВО необходимые медикаменты, коптеры, антидроны и прочую амуницию. Кроме того, помогает детским домам и семьям в трудной ситуации на территории ДНР, ЛНР, в Херсонской и Запорожской областях.
9 мая в Москве прошла премия-концерт "Синий платочек" в сфере милосердия, гуманитарной деятельности и социальной ответственности, на которой Яна Поплавская получила премию.
Кучера считает, что настоящими патриотами являются бойцы, сражающиеся на фронте.