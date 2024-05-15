Яна Поплавская получила премию "За высокие достижения в гуманитарной сфере и социальной ответственности"

Яна Поплавская стала лауреатом премии "Синий платочек"

0:58 Your browser does not support the audio element. Кино

Советская и российская актриса Яна Поплавская стала номинантом премии "За благотворительность" и лауреатом премии "За высокие достижения в гуманитарной сфере и социальной ответственности".

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin is licensed under Attribution-Share Alike 4.0.

С 2011 года она занимается гуманитарной помощью, а с 2014 года отправляет помощь на Донбасс. Два полевых госпиталя в зоне СВО организованы с помощью её фонда. Она также отправляет в зону СВО необходимые медикаменты, коптеры, антидроны и прочую амуницию. Кроме того, помогает детским домам и семьям в трудной ситуации на территории ДНР, ЛНР, в Херсонской и Запорожской областях.

9 мая в Москве прошла премия-концерт "Синий платочек" в сфере милосердия, гуманитарной деятельности и социальной ответственности, на которой Яна Поплавская получила премию.