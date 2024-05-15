Издание "Царьград" запустило сайт с "трофейными фильмами"

Издание "Царьград" запустило сайт, на котором есть "трофейные фильмы". Об этом пишет Telegram-канал "Осторожно, новости".
Портал является пиратским онлайн-кинотеатром. На нём можно найти последних номинантов на премию "Оскар", различные проекты 90-х годов, советские и российские картины. При этом на сайте присутствуют "коллекции", которые представляют собой тематические подборки фильмов.
Есть также список картин, которые предлагает к просмотру настоятель Храма Троицы Живоначальной Андрей Ткачёв.
Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.