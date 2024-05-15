Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Садоводам рассказали, что обязательно должно быть в дачной аптечке
Названы лучшие способы для заработка
КДР заявила о готовности поддержать страховые компании в ДНР
Андрей Смоляков отказался принять участие в акции памяти о погибших жителях Белгорода
Автоэксперт Субботин: китайские автомобили загораются из-за плохих комплектующих
Александр Буйнов обратился с любимой жене: "Мне очень повезло"
"Яндекс.Такси" начал штрафовать водителей за флаг России
Один и тот же запах воспринимается по разному в зависимости от названия
Мурашко обозначил список запрещённых для водителей препаратов как предупредительный
Издание "Царьград" запустило сайт с "трофейными фильмами"

"Царьград" запустил онлайн-кинотеатр

0:36
Кино

Издание "Царьград" запустило сайт, на котором есть "трофейные фильмы". Об этом пишет Telegram-канал "Осторожно, новости".

"Царьград" запустил онлайн-кинотеатр
Фото: commons.wikimedia.org by hashi photo is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Портал является пиратским онлайн-кинотеатром. На нём можно найти последних номинантов на премию "Оскар", различные проекты 90-х годов, советские и российские картины. При этом на сайте присутствуют "коллекции", которые представляют собой тематические подборки фильмов.

Есть также список картин, которые предлагает к просмотру настоятель Храма Троицы Живоначальной Андрей Ткачёв.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Певец ЮрКисс рассказал, что Шаман "обманул" его отца перед концертом в Донбассе

Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.

Певец ЮрКисс рассказал об обмане певца Шамана перед концертом в Донбассе
В Германии сообщили, что Россия ответственна за рост поставок газа в Евросоюз
В Германии заявили об ответственности России за рост поставок газа в ЕС
Даём советы, чтобы листья огурцов не желтели
Петуния будет радовать своими красками: рассказываем, что надо делать
Премьера Словакии Роберта Фицо показательно наказали расстрелом Дмитрий Плотников Чтобы быть большим оригиналом, надо писать большую литературу Сергей Лебедев Путин и Си отметят стратегическое партнёрство прорывными решениями Любовь Степушова
"Не Цой и не герой": Оскар Кучера прошёлся по Шаману
Опилки в огороде: рассказываем плюсы и минусы
Прорыв в подводной археологии: на дне Адриатики найдены доказательства древнего человеческого присутствия
Прорыв в подводной археологии: на дне Адриатики найдены доказательства древнего человеческого присутствия
Последние материалы
Автоэксперт Субботин: китайские автомобили загораются из-за плохих комплектующих
Александр Буйнов обратился с любимой жене: "Мне очень повезло"
"Яндекс.Такси" начал штрафовать водителей за флаг России
Один и тот же запах воспринимается по разному в зависимости от названия
Россияне не уезжают из России, имея ВНЖ в Европе
Мурашко обозначил список запрещённых для водителей препаратов как предупредительный
Бывший чешский голкипер Гашек заверил, что на ЧМ по хоккею по России не скучают
"Царьград" запустил онлайн-кинотеатр
На Урале после пожаров и паводка спрос на страхование вырос, но недостаточно
Стало известно, почему кошки так много спят
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников