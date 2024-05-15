В годы своей молодости, которые пришлись на 80-е, американский актер Стив Бушеми некоторое время работал обычным пожарным в Нью-Йорке.
После трагических событий 11 сентября актёр, как и другие спасатели, вернулся к своей прежней работе и помогал разбирать завалы Всемирного торгового центра в поисках выживших людей.
В 2012 году Бушеми участвовал в операции по ликвидации последствий урагана "Сэнди".
Однако в интервью актёр всегда старался отрицать своё участие в подобных событиях.
Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.