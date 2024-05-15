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Старая работа: стало известно, почему Стив Бушеми участвует в ликвидации последствий терактов и стихий

Стив Бушеми помогал разгребать обломки торгового центра 11 сентября 2001 года

Кино

В годы своей молодости, которые пришлись на 80-е, американский актер Стив Бушеми некоторое время работал обычным пожарным в Нью-Йорке.

Стив Бушеми помогал разгребать обломки торгового центра 11 сентября 2001 года
Фото: commons.wikimedia.org by Рододендриты is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

После трагических событий 11 сентября актёр, как и другие спасатели, вернулся к своей прежней работе и помогал разбирать завалы Всемирного торгового центра в поисках выживших людей.

В 2012 году Бушеми участвовал в операции по ликвидации последствий урагана "Сэнди".

Однако в интервью актёр всегда старался отрицать своё участие в подобных событиях.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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