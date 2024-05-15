Звезда "Ворониных" Мария Ильюхина рассказала, как отдохнула в Башкирии

Мария Ильюхина назвала своё путешествие в Башкирию экстремальным

1:02 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезда сериала "Воронины" Мария Ильюхина рассказала в своём Instagram*-аккаунте, как провела время в Башкирии.

Фото: commons.wikimedia.org by Ahuen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Она сообщила, что во время путешествия приняла участие в пикнике, гонках и медитациях. Актриса добавила, что очень любит горы.

"Какое же невероятно классное и экстремальное путешествие получилось! И пикник был, и гонки по непроходимым дорогам устроили, и снегопад застали, и горных козлов с лошадьми повстречали, и даже медитировали. Я безумно обожаю горы, рядом с ними ощущается такое спокойствие и умиротворение", — написала Мария Ильюхина.

Актриса также рассказала, что совсем скоро отправится в ещё одно путешествие.

Ранее Мария Ильюхина возмутилась, что её заменили на Карину Орлову в сериале "Костя — Вера", спин-оффе "Ворониных".

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