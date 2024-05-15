Стало известно, какой фильм являлся самым популярным на телевидении в 1-м квартале года

Фильм "Чебурашка" стал самым просматриваемым проектом на ТВ в начале года

Фильм "Чебурашка" стал наиболее просматриваемым проектом на отечественном телевидении в 1-м квартале 2024 года. Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика" со ссылкой на компанию "Mediascope".

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Данные основаны на просмотрах зрителей от 10 до 45 лет за период с 1 января по 31 марта этого года. Оказалось, что фильм "Чебурашка" стал самым популярным (премьера на "России 1", 5,5% выбранного зрительского сегмента). На втором месте расположился проект "Конёк-горбунок" ("Россия 1", 4%), а на третьем — "Вызов" ("Первый канал", 3,4%).

Ранее создатели "Чебурашки" сообщили, что съёмки 2-й части картины стартуют в мае.