Стало известно, какой фильм являлся самым популярным на телевидении в 1-м квартале года

Фильм "Чебурашка" стал наиболее просматриваемым проектом на отечественном телевидении в 1-м квартале 2024 года. Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика" со ссылкой на компанию "Mediascope".

Фото: commons.wikimedia.org by Runner1616 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported