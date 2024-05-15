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СТС начал работу над продолжением сериала "Ивановы-Ивановы" с участием Анны Невской и Никиты Тарасова.

В Москве начались съемки 7-го сезона сериала "Ивановы-Ивановы"

Кино

В Москве стартовали съёмки седьмого сезона сериала "Ивановы-Ивановы". Зрителей ждут не только неожиданные повороты сюжета, но и новые яркие персонажи, которых сыграют Анна Невская и Никита Тарасов.

В Москве начались съемки 7-го сезона сериала "Ивановы-Ивановы"
Фото: YouTube канал СТС by Скриншот видео YouTube канала СТС is licensed under public domain

СТС приступил к работе над седьмым сезоном популярного сериала. В новом сезоне зрители увидят не только уже полюбившихся героев — Михаила Трухина, Анну Уколову, Станислава Дужникова и Алексея Лукина, но и познакомятся с новыми интересными персонажами. Как и прежде, сюжет будет строиться вокруг двух семей. На этот раз Боре (Станислав Дужников) предстоит сделать непростой выбор между беременной Ниной (Светлана Колпакова) и фермой.

Ваня (Алексей Лукин), в свою очередь, готовится к свадьбе с Василиной (Юля Сорокина) и начинает работать в компании по продаже автодомов. Леша (Михаил Трухин) и Дед (Юрий Ицков) же, как всегда, будут искать способы быстро заработать. В седьмом сезоне герою Михаила Трухина придётся найти общий язык с "роботами".

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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