СТС начал работу над продолжением сериала "Ивановы-Ивановы" с участием Анны Невской и Никиты Тарасова.

В Москве стартовали съёмки седьмого сезона сериала "Ивановы-Ивановы". Зрителей ждут не только неожиданные повороты сюжета, но и новые яркие персонажи, которых сыграют Анна Невская и Никита Тарасов.

Фото: YouTube канал СТС by Скриншот видео YouTube канала СТС is licensed under public domain