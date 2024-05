От улыбки дохнет маленький микроб: Юрий Никулин считал смех лучшим помощником в жизни человека

Юрий Никулин - выдающийся актёр цирка и кино, который был любимцем миллионов людей. Несмотря на свою огромную популярность и творческие успехи, он всегда оставался скромным и простым человеком.

Фото: commons.wikimedia.org by Lanselotka is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.