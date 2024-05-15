От улыбки дохнет маленький микроб: Юрий Никулин считал смех лучшим помощником в жизни человека

Юрий Никулин не боялся быть смешным, потому что смех помогает в жизни

Юрий Никулин - выдающийся актёр цирка и кино, который был любимцем миллионов людей. Несмотря на свою огромную популярность и творческие успехи, он всегда оставался скромным и простым человеком.

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Во время блокады Ленинграда Юрий Никулин служил в городе и проявил себя как настоящий герой. После войны он смог сделать головокружительную карьеру и стать любимцем всего Советского Союза, не теряя при этом своей человечности.

Фильмы с участием Юрия Никулина не теряют своей актуальности и до сих пор радуют зрителей. Они стали классикой кинематографа и продолжают вдохновлять новые поколения.

Никулин не боялся быть смешным и часто вызывал улыбки и смех у окружающих. Юрий Никулин был убеждён, что смех — это лучший помощник в жизни.