От улыбки дохнет маленький микроб: Юрий Никулин считал смех лучшим помощником в жизни человека

Юрий Никулин - выдающийся актёр цирка и кино, который был любимцем миллионов людей. Несмотря на свою огромную популярность и творческие успехи, он всегда оставался скромным и простым человеком.
Во время блокады Ленинграда Юрий Никулин служил в городе и проявил себя как настоящий герой. После войны он смог сделать головокружительную карьеру и стать любимцем всего Советского Союза, не теряя при этом своей человечности.
Фильмы с участием Юрия Никулина не теряют своей актуальности и до сих пор радуют зрителей. Они стали классикой кинематографа и продолжают вдохновлять новые поколения.
Никулин не боялся быть смешным и часто вызывал улыбки и смех у окружающих. Юрий Никулин был убеждён, что смех — это лучший помощник в жизни.
"Я всегда радовался, когда вызывал смех у людей. Кто смеется добрым смехом, заражает добротой и других. После такого смеха иной становится атмосфера: мы забываем многие жизненные неприятности, неудобства. А если кто-то просто улыбнется, мне и это будет радостно сознавать. Потому что даже после небольшой улыбки в организме обязательно дохнет один маленький микроб"
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