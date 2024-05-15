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От улыбки дохнет маленький микроб: Юрий Никулин считал смех лучшим помощником в жизни человека

Юрий Никулин не боялся быть смешным, потому что смех помогает в жизни

Кино

Юрий Никулин - выдающийся актёр цирка и кино, который был любимцем миллионов людей. Несмотря на свою огромную популярность и творческие успехи, он всегда оставался скромным и простым человеком.

Юрий Никулин не боялся быть смешным, потому что смех помогает в жизни
Фото: commons.wikimedia.org by Lanselotka is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

Во время блокады Ленинграда Юрий Никулин служил в городе и проявил себя как настоящий герой. После войны он смог сделать головокружительную карьеру и стать любимцем всего Советского Союза, не теряя при этом своей человечности.

Фильмы с участием Юрия Никулина не теряют своей актуальности и до сих пор радуют зрителей. Они стали классикой кинематографа и продолжают вдохновлять новые поколения.

Никулин не боялся быть смешным и часто вызывал улыбки и смех у окружающих. Юрий Никулин был убеждён, что смех — это лучший помощник в жизни.

"Я всегда радовался, когда вызывал смех у людей. Кто смеется добрым смехом, заражает добротой и других. После такого смеха иной становится атмосфера: мы забываем многие жизненные неприятности, неудобства. А если кто-то просто улыбнется, мне и это будет радостно сознавать. Потому что даже после небольшой улыбки в организме обязательно дохнет один маленький микроб"

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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