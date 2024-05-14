Александр Домогаров рассказал почему уволился из Театра имени Моссовета

Александр Домогаров больше не работает в Театре имени Моссовета. Он написал заявление об увольнении 14 мая и в последний раз выйдет на сцену 28 мая.
Эту информацию подтвердила его директор. Александр Домогаров служил в театре почти 30 лет. Он объяснил своё решение тем, что нынешнее руководство, Евгений Марчелли и Алексей Черепнев, проводит политику, которая вредит репутации театра.
В Театре имени Моссовета Александр Домогаров играл во многих спектаклях, среди которых "Мой бедный Марат", "Бегущие странники", "Он пришёл", "Милый друг", "Сирано де Бержерак", "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда", "Дядя Ваня", "Три сестры", "Вишнёвый сад" и другие.
Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.