Эта мечта была у певицы и телеведущей Ольги Бузовой с самого детства

В 2021 году Ольга Бузова призналась в соцсети, что с детства мечтала о большой театральной сцене.
Причём певица хотела после школы отучиться на актрису, но мать знаменитости была против стремления дочери. Поэтому Ольга Бузова поступила на географический факультет в СПбГУ, который окончила с отличием.
Тем не менее, мечта об участии в постановке в знакомом театре страны так и осталась у звезды. В 2021 году, в возрасте 35 лет, она смогла её осуществить.
"Я стала актрисой в самом популярном театре нашей страны! Я играю и пою в новой постановке во МХАТе", — написала Ольга Бузова.
При этом дебют в театре у знаменитости состоялся ещё в 2010 году, в "Школе современной пьесы".
Ольга Бузова пробовала себя и в кино. В 2008 году она впервые снялась в ленте — популярном сериале "Универ". Тогда актриса исполнила эпизодическую роль. Впоследствии она принимала участие и в других проектах. Среди них — "Бармен", "Ёлки 8" и "Иван Васильевич меняет всё". Сейчас её фильмография насчитывает примерно 15 работ.
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