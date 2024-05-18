Эта мечта была у певицы и телеведущей Ольги Бузовой с самого детства

Мечта сбылась: как Ольга Бузова стала актрисой

1:21 Your browser does not support the audio element. Кино

В 2021 году Ольга Бузова призналась в соцсети, что с детства мечтала о большой театральной сцене.

Фото: flickr.com by Silvio Tanaka is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Причём певица хотела после школы отучиться на актрису, но мать знаменитости была против стремления дочери. Поэтому Ольга Бузова поступила на географический факультет в СПбГУ, который окончила с отличием.

Тем не менее, мечта об участии в постановке в знакомом театре страны так и осталась у звезды. В 2021 году, в возрасте 35 лет, она смогла её осуществить.

"Я стала актрисой в самом популярном театре нашей страны! Я играю и пою в новой постановке во МХАТе", — написала Ольга Бузова.

При этом дебют в театре у знаменитости состоялся ещё в 2010 году, в "Школе современной пьесы".

Ольга Бузова пробовала себя и в кино. В 2008 году она впервые снялась в ленте — популярном сериале "Универ". Тогда актриса исполнила эпизодическую роль. Впоследствии она принимала участие и в других проектах. Среди них — "Бармен", "Ёлки 8" и "Иван Васильевич меняет всё". Сейчас её фильмография насчитывает примерно 15 работ.