Веточка вместо кольца: как Александр Петров предложил Виктории выйти за него замуж

Как Александр Петров сделал предложение своей возлюбленной

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В 2023 году Александр Петров рассказал, как сделал предложение Виктории.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Актёр встретил будущую жену на улице и решил с ней познакомиться. Уже тогда он понял, что Виктория — идеальная спутница жизни. Поэтому буквально через несколько встреч Александр Петров позвал девушку замуж. По словам артиста, он в моменте осознал, что должен сделать Виктории предложение руки и сердца. Радостное событие произошло в его доме.

"Это была какая-то веточка. Кольца не было, и какую-то веточку я там срезал. Я говорю: "Слушай, выходи за меня замуж". [Она - ред.] говорит: "Да, хорошо", — рассказывал Александр Петров в эфире шоу "ОК на связи!".

Будущие супруги не успели обсудить, станет ли невеста менять фамилию. Однако Виктория ответила согласием, когда ей задали этот вопрос. Сейчас влюблённые счастливо живут в браке.