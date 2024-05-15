Черта характера Константина Хабенского, которая больше всего помогает ему в жизни

Константин Хабенский не похож по характеру на своих героев

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Константин Хабенский часто играет милых и обаятельных героев, однако сам он признавался, что по характеру кардинально от них отличается.

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Хабенский считает себя достаточно жёстким человеком и подчёркивает своё умение говорить "нет". По словам актёра, в своё время он слишком часто говорил "да", что приводило к неприятным последствиям, но теперь он никому не позволяет пользоваться своей добротой.

Возможно, характер Хабенского стал более твёрдым после того, как он стал худруком театра МХТ. Это вполне устраивает актёра. Константин Юрьевич говорил, что не для всех бывает приятным и "удобным", зато теперь он легче избегает многих проблем, с которыми сталкивался раньше.

Другие актёры и режиссёры признают силу характера и авторитет звезды "Дневного дозора". Так, Фёдор Бондарчук рассказывал, что был просто подавлен энергетикой Хабенского.