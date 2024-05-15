Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Комик Дедищев рассказал об отсутствии денег в первые годы работы на Stand Up
Яна Поплавская не отрицает, что шоу "Звёзды" могло не выйти в эфир из-за ее критики
Комик Харламов заявил о взаимной симпатии между Бузовой и Батрудиновым
РКК "Энергия" показала контрольную засветку солнечных батарей "Прогресса МС-27"
Животным на огороде не место
Россиянам рассказали, что гастрит без лечения может привести к язве и онкологии
Эксперты назвали самые умные породы кошек
Певец Филипп Киркоров вышел в свет с седым каре
Как ездить по круговым перекресткам: изменения в ПДД и советы водителям
Шутку поняли далеко не все: необычная причина, по которой вторая часть "Бриллиантовой руки" длится всего пять минут

Гайдай не просто так сделал вторую часть "Бриллиантовой руки" очень короткой

1:07
Кино

Леонид Гайдай любил в своих фильмах высмеивать реалии советского времени. Он был мастером не только комедии, но и едкой сатиры, которую трудно понять людям, которые не жили в ту эпоху.

Гайдай не просто так сделал вторую часть "Бриллиантовой руки" очень короткой
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Многим кажется забавным, но немного странным, что в "Бриллиантовой руке" две части, одна из которых длится полтора часа, как обычный полнометражный фильм, а другая — всего пять минут. На самом деле Гайдай неспроста таким необычным образом разделил свою комедию.

В те годы, когда Гайдай снимал кино, кинематографисты требовали, чтобы режиссёры делили длинные фильмы на две части. Леонид Иович был противником этого правила и не упустил случай, чтобы посмеяться над ним в "Бриллиантовой руке".

Чтобы усилить свою шутку, Гайдай вставил перед началом второй части "краткое содержание первой", которое невозможно прочитать, потому что мелкий текст быстро пробегает по экрану, но даже если поставить кадр на паузу, всё равно эти микроскопические буквы вряд ли получится разобрать.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Певец ЮрКисс рассказал, что Шаман "обманул" его отца перед концертом в Донбассе

Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.

Певец ЮрКисс рассказал об обмане певца Шамана перед концертом в Донбассе
Как использовать опилки огороднику?
Опилки в огороде: рассказываем плюсы и минусы
Петуния будет радовать своими красками: рассказываем, что надо делать
Даём советы, чтобы листья огурцов не желтели
Армия Украины бежит из Волчанска, оборона ВСУ посыпалась и в Часовом Яре Дмитрий Плотников Грузия принимает меры купирования госпереворота по украинскому сценарию Любовь Степушова Залог нашей победы в СВО — полное доверие власти и народа Виктор Пахомов
В Германии заявили об ответственности России за рост поставок газа в ЕС
Доктор Александр Мясников рассказал, что в его курятник пробралась лисица и передушила всех кур
Какую кошку выбрать: лучшие породы для каждого типа жилища
Какую кошку выбрать: лучшие породы для каждого типа жилища
Последние материалы
Жена актёра Оскара Кучеры показала троих подросших детей
В советских фильмах мужчины не считали количество цветов в букетах для женщин
Запах черемухи делает её любимой у многих садоводов
Как избавиться от темных кругов под глазами дома
Астробиологи доказали на практике возможность зарождения жизни в космосе
Журналистка Ксения Собчак появилась на мероприятии в платье с декольте
Самая дешёвая квартира в новостройке в Москве стоит свыше 5 миллионов рублей
А вы знали? Почему нельзя приземляться на пятки
Оскар Кучера рассказал о двойном гражданстве своего 5-летнего сына
Елена Воробей оценила позднее отцовство Евгения Петросяна: "Выбор каждого"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников