Шутку поняли далеко не все: необычная причина, по которой вторая часть "Бриллиантовой руки" длится всего пять минут

Леонид Гайдай любил в своих фильмах высмеивать реалии советского времени. Он был мастером не только комедии, но и едкой сатиры, которую трудно понять людям, которые не жили в ту эпоху.
Многим кажется забавным, но немного странным, что в "Бриллиантовой руке" две части, одна из которых длится полтора часа, как обычный полнометражный фильм, а другая — всего пять минут. На самом деле Гайдай неспроста таким необычным образом разделил свою комедию.
В те годы, когда Гайдай снимал кино, кинематографисты требовали, чтобы режиссёры делили длинные фильмы на две части. Леонид Иович был противником этого правила и не упустил случай, чтобы посмеяться над ним в "Бриллиантовой руке".
Чтобы усилить свою шутку, Гайдай вставил перед началом второй части "краткое содержание первой", которое невозможно прочитать, потому что мелкий текст быстро пробегает по экрану, но даже если поставить кадр на паузу, всё равно эти микроскопические буквы вряд ли получится разобрать.
Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.