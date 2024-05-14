Суд признал режиссёра Романа Полански невиновным по делу о клевете

Суд снял обвинение с режиссёра Романа Полански

0:47 Your browser does not support the audio element. Кино

Суд Парижа оправдал режиссёра Романа Полански. Об этом пишет агентство "РИА Новости" со ссылкой на "AFP".

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Судья заключил, что режиссёр не совершал противоправных действий, в которых его обвинила актриса Шарлотта Льюис в 2019 году. При этом уточняется, что по окончании слушаний в марте прокурор не стал запрашивать приговора для Романа Полански.

Ещё в 2010 году Шарлотта Льюис обвинила режиссёра в изнасиловании. По прошествии 9-и лет Роман Полански назвал заявление "одиозной ложью" и указал на противоречия в её словах. После этого актриса подала на него в суд. Она обвинила Романа Полански в клевете.