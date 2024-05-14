Поклонники обвинили жену принца Гарри в сатанизме из-за украшения

Поклонники заподозрили Меган Маркл в сатанизме

0:45 Your browser does not support the audio element. Кино

Поклонники заподозрили жену принца Гарри и актрису Меган Маркл в сатанизме. Об этом пишет издание "People".

Фото: vimeo.com by M Doucette Production is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Когда Меган Маркл находилась в Нигерии, то на публике появилась с подвеской, которая была похожа на перевёрнутый крест. Однако впоследствии выяснилось, что украшение на самом деле не является атрибутикой сатанизма. Это была оптическая иллюзия. Более того, подвеску актрисе преподнёс в качестве подарка её супруг.

"Ожерелье с изящным бриллиантовым крестиком на золотой цепочке было недавним подарком Гарри его жене и когда-то принадлежало принцессе Диане", — сказано в сообщении.

Ранее Меган Маркл назвала Нигерию своей родной страной.