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5 голливудских актёров, которые живут скромно, несмотря на миллионные гонорары

5 голливудских актёров, которые не любят сорить деньгами

1:46
Кино

Принято считать, что высокооплачиваемые актёры живут на широкую ногу и сорят деньгами направо и налево, однако в действительности это не всегда так. В Голливуде есть востребованные актёры, которые получают миллионные гонорары, но при этом предпочитают скромную и даже аскетичную жизнь.

5 голливудских актёров, которые не любят сорить деньгами
Фото: commons.wikimedia.org by Ben Schumin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Риз Уизерспун получает большие деньги не только за съёмки в кино, но и за продюсирование, однако она покупает недорогую одежду и детям дарит самые простые игрушки.

Дженнифер Лоуренс ездит на старом автомобиле, а в её гардеробе есть одежда, купленная на распродажах, между тем как актриса могла бы позволить себе роскошную жизнь: средства ей это позволяют. Впрочем, ей есть на что потратить свои миллионы: она занимается благотворительностью.

Киану Ривз борется за справедливость. Он считает, что каскадёры, костюмеры и гримёры получают слишком мало, и отдаёт им часть своих гонораров. Также актёр не боится встреч с людьми, которые могут его узнать: он предпочитает ездить на общественном транспорте.

Сара Джессика Паркер — любительница ходить по рынкам. Она даже пакеты оттуда носит сама. Детям актриса часто шила одежду на швейной машинке, чтобы они понимали, что деньги не растут на деревьях: сегодня они есть, а завтра их может не быть.

Роберт Паттинсон в жизни носит дешёвые футболки, а наряды, оставшиеся ему после съёмок, продаёт на аукционах. Актёр ездит на подержанном автомобиле, который часто требует ремонта, между тем как одни "Сумерки" принесли Роберту такое богатство, о котором некоторые его коллеги даже не мечтали.

 

 

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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