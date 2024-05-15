Вовсе не из-за Волка: поклонники "Ну, погоди!" рассказали, из-за чего на самом деле нужно жалеть Зайца

Заяц из "Ну, погоди!" достоин сочувствия не только из-за Волка

1:14 Your browser does not support the audio element. Кино

"Ну, погоди!" остаётся одним из любимых мультфильмов для многих россиян. Кто-то из зрителей сочувствует Зайцу из-за того, что его жизнь постоянно подвергается опасности, другие симпатизируют Волку, поскольку он не лишён обаяния и не воспринимается как полностью отрицательный персонаж.

Фото: commons.wikimedia.org by Iwona Kałuzińska is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Пожалуй, опасность для жизни Зайца — спорный вопрос, поскольку порой складывается впечатление, что Волк и не собирается его съедать: хищнику интересна сама охота, и он не хочет гоняться за другими зайцами, ему интересен именно этот.

Поклонники мультфильма обратили внимание на одну деталь, которую обычно мало кому приходит в голову обсуждать, но именно это и является поводом посочувствовать Зайцу. Дело в том, что он всегда и везде ходит один: и гуляет по парку в одиночестве, и катается на аттракционах без компании, и на стадионе тоже сидит один.

Зрители задумались о том, что Заяц очень одинок. У него нет друзей. Даже в квартире нет дополнительной посуды на случай прихода гостей, а на стенах нет ни одной фотографии с родственниками. Получается, что в своей жизни Заяц общается только с Волком.