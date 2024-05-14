Сел и долго думал: Елена Николаева рассказала о детской ревности своего з-летнего сына

Недавно родившая жена Вдовина Елена Николаева столкнулась детской ревностью

0:41 Your browser does not support the audio element. Кино

Ведущая телеканала "Россия 1" Елена Николаева с рождением младшего ребенка обнаружила, что ее старший сын Александрик, которому ещё нет и трех с половиной лет, стал ревновать маму к новорожденному брату.

Фото: YouTube канал Владислав А by Скриншот видео YouTube канала Владислав А is licensed under public domain

"Александрик вчера на меня обиделся. Из разряда "где ты была почти четыре дня и зачем принесла домой это". Ревновал. Видно. Сел и долго думал", — поделилась Елена Николаева наблюдениями за старшим сыном в соцсети.

Молодой маме, жене бизнесмена Игоря Вдовина, удалось отвлечь малыша прогулкой наедине с ним, показывая, что он все так же дорог и любим.