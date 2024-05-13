Актёр Арарат Кещан рассказал о трудности во время съёмок сериала "Универ. 13 лет спустя"

Арарат Кещан заявил, что актёров сериала "Универ. 13 лет спустя" не кормили

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Актёр сериала "Универ. 13 лет спустя" Арарат Кещан рассказал, что продюсеры отменили питание во время съёмок ленты. Об этом он сообщил агентству "ФедералПресс".

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Арарат Кещан заявил, что актёрам приходилось отнимать друг у друга еду, а также собирать ягоды в парке.

"Нам продюсеры в целях экономии отменили питание на площадке, поэтому мы справлялись, как могли: либо отбирали еду друг друга, либо собирали ягоды в парке", — пошутил актёр.

Напомним, что премьера ленты "Универ. 13 лет спустя" состоялась сегодня. Арарат Кещан исполнил в проекте роль Артура Микаэляна.