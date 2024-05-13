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Актёр Арарат Кещан рассказал о трудности во время съёмок сериала "Универ. 13 лет спустя"

Арарат Кещан заявил, что актёров сериала "Универ. 13 лет спустя" не кормили

0:42
Кино

Актёр сериала "Универ. 13 лет спустя" Арарат Кещан рассказал, что продюсеры отменили питание во время съёмок ленты. Об этом он сообщил агентству "ФедералПресс".

Арарат Кещан заявил, что актёров сериала "Универ. 13 лет спустя" не кормили
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Арарат Кещан заявил, что актёрам приходилось отнимать друг у друга еду, а также собирать ягоды в парке.

"Нам продюсеры в целях экономии отменили питание на площадке, поэтому мы справлялись, как могли: либо отбирали еду друг друга, либо собирали ягоды в парке", — пошутил актёр.

Напомним, что премьера ленты "Универ. 13 лет спустя" состоялась сегодня. Арарат Кещан исполнил в проекте роль Артура Микаэляна.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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