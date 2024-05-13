Телеведущая Лера Кудрявцева не видит смысла в создании ремейка "Постучись в мою дверь"

Лера Кудрявцева не поняла, зачем снимать ремейк "Постучись в мою дверь"

1:04 Your browser does not support the audio element. Кино

Телеведущая Лера Кудрявцева не видит смысла в создании ремейка сериала "Постучись в мою дверь". Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.

Фото: flickr.com by Silvio Tanaka is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Лера Кудрявцева написала, что зрители уже посмотрели турецкую версию ленты и знают о чём сюжет.

"У меня вопрос. <...> Зачем снимать российскую версию сериала "Постучись в мою дверь", если все посмотрели турецкую? Сюжет мы знаем. В чём смысл? Я сейчас реально без наезда, просто хочу понять в чём смысл", — заявила телеведущая.

Она также не понимает, зачем переснимать "Приключения Буратино". Однако, как отметила Лера Кудрявцева, к этой картине вопросов у неё меньше.

Напомним, что в феврале вышел 1-й эпизод отечественной ленты "Постучись в мою дверь". В центре сюжета находится Саша Гордеева. Ей предстоит изображать из себя возлюбленную Сергея Градского, чтобы получить возможность обрести профессию мечты и работать в компании своего нового знакомого.