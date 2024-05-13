Телеведущая Лера Кудрявцева не видит смысла в создании ремейка "Постучись в мою дверь"

Телеведущая Лера Кудрявцева не видит смысла в создании ремейка сериала "Постучись в мою дверь". Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.
Лера Кудрявцева написала, что зрители уже посмотрели турецкую версию ленты и знают о чём сюжет.
"У меня вопрос. <...> Зачем снимать российскую версию сериала "Постучись в мою дверь", если все посмотрели турецкую? Сюжет мы знаем. В чём смысл? Я сейчас реально без наезда, просто хочу понять в чём смысл", — заявила телеведущая.
Она также не понимает, зачем переснимать "Приключения Буратино". Однако, как отметила Лера Кудрявцева, к этой картине вопросов у неё меньше.
Напомним, что в феврале вышел 1-й эпизод отечественной ленты "Постучись в мою дверь". В центре сюжета находится Саша Гордеева. Ей предстоит изображать из себя возлюбленную Сергея Градского, чтобы получить возможность обрести профессию мечты и работать в компании своего нового знакомого.
Победительницей пятого сезона проекта стала молодая певица Севиль.