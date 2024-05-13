Фильм "Праведник" претендует на премию "Ника" сразу в 13-и номинациях

Лучший анимационный фильм: "Белый-белый день", "Спать хочется", "Хармс", "Щелкунчик, пианино и венок из одуванчиков".
При этом победители будут выбраны и в других категориях. Например, организаторы премии определят лучшего режиссёра. Им могут стать Александр Велединский, Андрей Смирнов, Сергей Урсуляк и Борис Хлебников.
Премия "Ника" вручается за отечественные фильмы, которые вышли в год, предшествующий церемонии награждения. Ранее мероприятие не состоялось, поэтому в 2024-м отметят победителей за 2 года.