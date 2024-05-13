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Фильм "Праведник" претендует на премию "Ника" сразу в 13-и номинациях

Премия "Ника" назвала номинантов за 2022-2023 годы

1:29
Кино

Объявлены номинанты на престижную премию "Ника" за 2022-2023 годы. Об этом пишет агентство "ТАСС" со ссылкой на сайт награды.

Премия "Ника" назвала номинантов за 2022-2023 годы
Фото: Travail personnel by Coyau is licensed under Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 Unported

Лидером по количеству номинаций является картина Сергея Урсуляка "Праведник". Она поборется за премию в 13-и категориях. Лучшие кинопроекты будут определены в следующих номинациях:

  • Лучший игровой фильм: "Вызов", "Праведник", "1993", "За нас с вами", "Снегирь", "Чувства Анны";
  • Лучший неигровой фильм: "Андрей Тарковский. Невозвращение ветра", "Балабанов. Колокольня. Реквием", "Выход", "Киноязык эпохи: Марлен Хуциев";
  • Лучший анимационный фильм: "Белый-белый день", "Спать хочется", "Хармс", "Щелкунчик, пианино и венок из одуванчиков".

При этом победители будут выбраны и в других категориях. Например, организаторы премии определят лучшего режиссёра. Им могут стать Александр Велединский, Андрей Смирнов, Сергей Урсуляк и Борис Хлебников.

Премия "Ника" вручается за отечественные фильмы, которые вышли в год, предшествующий церемонии награждения. Ранее мероприятие не состоялось, поэтому в 2024-м отметят победителей за 2 года.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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