Фильм "Праведник" претендует на премию "Ника" сразу в 13-и номинациях

Премия "Ника" назвала номинантов за 2022-2023 годы

1:29 Your browser does not support the audio element. Кино

Объявлены номинанты на престижную премию "Ника" за 2022-2023 годы. Об этом пишет агентство "ТАСС" со ссылкой на сайт награды.

Фото: Travail personnel by Coyau is licensed under Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 Unported

Лидером по количеству номинаций является картина Сергея Урсуляка "Праведник". Она поборется за премию в 13-и категориях. Лучшие кинопроекты будут определены в следующих номинациях:

Лучший игровой фильм: "Вызов", "Праведник", "1993", "За нас с вами", "Снегирь", "Чувства Анны";

"Вызов", "Праведник", "1993", "За нас с вами", "Снегирь", "Чувства Анны"; Лучший неигровой фильм: "Андрей Тарковский. Невозвращение ветра", "Балабанов. Колокольня. Реквием", "Выход", "Киноязык эпохи: Марлен Хуциев";

"Андрей Тарковский. Невозвращение ветра", "Балабанов. Колокольня. Реквием", "Выход", "Киноязык эпохи: Марлен Хуциев"; Лучший анимационный фильм: "Белый-белый день", "Спать хочется", "Хармс", "Щелкунчик, пианино и венок из одуванчиков".

При этом победители будут выбраны и в других категориях. Например, организаторы премии определят лучшего режиссёра. Им могут стать Александр Велединский, Андрей Смирнов, Сергей Урсуляк и Борис Хлебников.

Премия "Ника" вручается за отечественные фильмы, которые вышли в год, предшествующий церемонии награждения. Ранее мероприятие не состоялось, поэтому в 2024-м отметят победителей за 2 года.