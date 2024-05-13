Композитор Григорий Гладков предложил россиянам забыть "Слово пацана"

Композитор Григорий Гладков призвал жителей России забыть сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте". Об этом пишет издание "Абзац".
Григорий Гладков сообщил, что лента ему не нравится, поскольку он не хочет вспоминать прошлое.
"Слово пацана" мне не нравится. Я не хочу окунаться в юношество того времени, я его видел своими глазами. Не вижу в подобных сюжетах никакой романтики. Я предлагаю забыть это, как курение", — сказал композитор.
Однако он отметил, что в кинематографе следует освещать самые разные темы. По его мнению, зрители должны выбирать, какие картины им посмотреть.
Ранее музкритик Сергей Соседов раскритиковал игру Анны Пересильд в "Слове пацана".
Победительницей пятого сезона проекта стала молодая певица Севиль.