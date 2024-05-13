Композитор Григорий Гладков предложил россиянам забыть "Слово пацана"

Григорий Гладков призвал жителей России забыть ленту "Слово пацана"

0:48 Your browser does not support the audio element. Кино

Композитор Григорий Гладков призвал жителей России забыть сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте". Об этом пишет издание "Абзац".

Фото: commons.wikimedia.org by Okras is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Григорий Гладков сообщил, что лента ему не нравится, поскольку он не хочет вспоминать прошлое.

"Слово пацана" мне не нравится. Я не хочу окунаться в юношество того времени, я его видел своими глазами. Не вижу в подобных сюжетах никакой романтики. Я предлагаю забыть это, как курение", — сказал композитор.

Однако он отметил, что в кинематографе следует освещать самые разные темы. По его мнению, зрители должны выбирать, какие картины им посмотреть.

Ранее музкритик Сергей Соседов раскритиковал игру Анны Пересильд в "Слове пацана".