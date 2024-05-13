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Актриса Анна Ковальчук рассказала, как получила роль Марии Швецовой в "Тайнах следствия"

Анна Ковальчук приврала про возраст, чтобы сняться в сериале "Тайны следствия"

1:12
Кино

Анна Ковальчук призналась, что приврала про свой настоящий возраст, чтобы сняться в сериале "Тайны следствия". Об этом она сообщила изданию "Аргументы и Факты".

Анна Ковальчук приврала про возраст, чтобы сняться в сериале "Тайны следствия"
Фото: commons.wikimedia.org by Runner1616 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Анна Ковальчук рассказала, что авторам ленты нужна была состоявшаяся актриса. Однако она всегда выглядела старше своих лет. Благодаря этому её взяли в проект.

"Попала в сериал я очень странно. Мне пришлось приврать про свой возраст. В сценарии была прописана уже состоявшаяся опытная следователь. А мне был на тот момент, когда пришла на пробы, всего 21 год. Но я всегда выглядела более взрослой, чем есть на самом деле, и как-то мой обман прокатил. Все поверили, что мне где-то ближе к 30-и", — рассказала Анна Ковальчук.

Актриса добавила, что ей повезло принять участие в сериале. Роль Марии Швецовой гарантировала ей "стабильность и работу". 

Напомним, что 1-я часть "Тайн следствия" вышла в 2000 году. Сейчас проект насчитывает 23 сезона. Следующие серии должны появиться в сети в декабре 2024 года.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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