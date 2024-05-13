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Актриса Мария Голубкина раскрыла причину развода с Николаем Фоменко

Мария Голубкина развелась с мужем из-за бассейна

0:46
Кино

Мария Голубкина назвала причину развода с Николаем Фоменко. Об этом она рассказала в программе "Звёзды сошлись" на "НТВ".

Мария Голубкина развелась с мужем из-за бассейна
Фото: commons.wikimedia.org by Drevo61 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Актриса заявила, что не хотела строить бассейн из-за сложностей по его уходу. Однако муж был другого мнения.

"Рассказываю тайну, почему мы развелись с Колей Фоменко. Он сказал: "Ты мне не давала строить бассейн". А он построил. И у него дом ещё больше, чем у меня: 600 метров. И бассейн", — призналась она. 

Напомним, что Мария Голубкина развелась с актёром Николаем Фоменко в 2008 году после 13 лет совместной жизни. В их браке родилось 2 детей: Анастасия и Иван.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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