Актриса Мария Голубкина раскрыла причину развода с Николаем Фоменко

Мария Голубкина развелась с мужем из-за бассейна

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Мария Голубкина назвала причину развода с Николаем Фоменко. Об этом она рассказала в программе "Звёзды сошлись" на "НТВ".

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Актриса заявила, что не хотела строить бассейн из-за сложностей по его уходу. Однако муж был другого мнения.

"Рассказываю тайну, почему мы развелись с Колей Фоменко. Он сказал: "Ты мне не давала строить бассейн". А он построил. И у него дом ещё больше, чем у меня: 600 метров. И бассейн", — призналась она.

Напомним, что Мария Голубкина развелась с актёром Николаем Фоменко в 2008 году после 13 лет совместной жизни. В их браке родилось 2 детей: Анастасия и Иван.