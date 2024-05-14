Гай Ричи поделился секретом, как ему удаётся избегать выгорания на работе: "Снимать фильмы проще, чем добывать уголь в шахте"

13 мая выходит в прокат долгожданный фильм Гая Ричи "Министерство неджентльменских дел", сюжет которого посвящён секретной операции британских авантюристов, которые решили бросить вызов судьбе ради борьбы с фашистами.
Гай Ричи отличается не только высоким профессионализмом, но и неиссякаемой энергией. В последние годы он снимает ещё больше фильмов, чем раньше, и при этом его творческий запал не иссякает. Режиссёр поделился секретом, как ему удаётся избегать эмоционального выгорания.
Секрет Ричи прост и элементарен — он любит свою работу и не устаёт от неё. Для него было бы гораздо сложнее не работать. Именно состояние бездействия стало бы настоящим стрессом для режиссёра.
"Чем больше я работаю, тем меньше выгораю. Я сам не могу объяснить этот парадокс. В любом случае, с моей точки зрения, снимать фильмы проще, чем добывать уголь в шахте. Я невероятно люблю свою работу, и стоит мне только подумать о безделье, как я тут же начинаю думать, что заняться делом было бы куда веселее". — рассказал Гай Ричи в интервью "Кинопоиску".
Он добавил, что ему нравится снимать фильмы в разных жанрах. По словам режиссёра, это позволяет ему оставаться молодым.
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