Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Веганский смузи-боул: полезный завтрак
Рассматриваем основные факторы, влияющие на здоровье волос
Подписчики поспорили с Успенской по поводу средней зарплаты в стране
Разбираемся в технике для стрижки травы
Ольга Воронова: реанимировать растения можно, но важно это сделать вовремя
Суеверия водителей: от черных кошек до зеленых автомобилей
Физик Носов рассказал о наноплёнках из антиферромагнетиков для связи 6G
Политолог Баширов: сформирована новая команда, отвечающая за вопросы безопасности
"МОЭК" объявила о переносе сезона отключений горячей воды в Москве на неделю
Гай Ричи поделился секретом, как ему удаётся избегать выгорания на работе: "Снимать фильмы проще, чем добывать уголь в шахте"

Гай Ричи рассказал о своей любви к работе

1:23
Кино

13 мая выходит в прокат долгожданный фильм Гая Ричи "Министерство неджентльменских дел", сюжет которого посвящён секретной операции британских авантюристов, которые решили бросить вызов судьбе ради борьбы с фашистами.

Гай Ричи рассказал о своей любви к работе
Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Maria Różański is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Гай Ричи отличается не только высоким профессионализмом, но и неиссякаемой энергией. В последние годы он снимает ещё больше фильмов, чем раньше, и при этом его творческий запал не иссякает. Режиссёр поделился секретом, как ему удаётся избегать эмоционального выгорания.

Секрет Ричи прост и элементарен — он любит свою работу и не устаёт от неё. Для него было бы гораздо сложнее не работать. Именно состояние бездействия стало бы настоящим стрессом для режиссёра.

"Чем больше я работаю, тем меньше выгораю. Я сам не могу объяснить этот парадокс. В любом случае, с моей точки зрения, снимать фильмы проще, чем добывать уголь в шахте. Я невероятно люблю свою работу, и стоит мне только подумать о безделье, как я тут же начинаю думать, что заняться делом было бы куда веселее". — рассказал Гай Ричи в интервью "Кинопоиску".

Он добавил, что ему нравится снимать фильмы в разных жанрах. По словам режиссёра, это позволяет ему оставаться молодым.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Певица Любовь Успенская обратилась к Киркорову: "Если тебе нужны деньги на брюки, то скажи мне"

Певица Любовь Успенская призналась, что ждала перемен в характере Филиппа Киркорова после скандала с "голой вечеринкой".

Любовь Успенская пожаловалась на Филиппа Киркорова
Как использовать дополнительные режимы автоматической коробки передач
Не только для "автоматов": секретные режимы вашего авто, о которых вы не знали
Можно ли сыпать золу под виноград?
Эти растения очень любят золу
Грузия предпринимает меры купирования госпереворота по украинскому сценарию Любовь Степушова Залог нашей победы в СВО — полное доверие власти и народа Виктор Пахомов Киевское руководство использовало все доступные резервы ВСУ Дмитрий Плотников
Чем подкормить жимолость, чтобы собирать урожай вёдрами
Страшное отравление и кошачий наркотрип: почему нельзя кормить питомца из пластиковой миски
Идеальная кличка для питомца: эти варианты вызовут всеобщий восторг
Идеальная кличка для питомца: эти варианты вызовут всеобщий восторг
Последние материалы
Ольга Воронова: реанимировать растения можно, но важно это сделать вовремя
Суеверия водителей: от черных кошек до зеленых автомобилей
В США объяснили, как санкции против России ударили по самим Штатам
Физик Носов рассказал о наноплёнках из антиферромагнетиков для связи 6G
Политолог Баширов: сформирована новая команда, отвечающая за вопросы безопасности
"МОЭК" объявила о переносе сезона отключений горячей воды в Москве на неделю
"Совкомбанк Страхование" сообщил о 12-кратном взлёте спроса на полисы ВЗР в Китай
Гай Ричи рассказал о своей любви к работе
Секреты ухода за арбузами
Россиянка получила от Turkish Airlines $600 за потерянный багаж и подала в суд
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников