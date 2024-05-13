Актёр Алексей Барабаш раскрыл причину популярности исторических проектов

Алексей Барабаш заявил, что зрители любят исторические фильмы из-за тоски по прошлому

0:55 Your browser does not support the audio element. Кино

Алексей Барабаш рассказал, почему исторические фильмы популярны. Об этом он сообщил изданию "Комсомольская правда".

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Актёр заявил, что у многих зрителей есть ностальгия по прошлому. Исторические проекты помогают в него вернуться. Кроме того, по мнению Алексея Барабаша, в ближайшем будущем интерес аудитории не будет меньше.

"Думаю, что иссякать этот интерес в перспективе и не будет. По крайней мере, у зрителя, который хорошо помнит Советский Союз. Это такая любовь. Самая настоящая любовь к СССР. И тоска по нему. Потому что многие-многие люди любят то время. <...> И вот это ощущение "как будто из детства" и притягивает аудиторию", — сообщил актёр.

Ранее Алексей Барабаш рассказывал, что не участвует в жизни дочери, поскольку не хочет навязываться.