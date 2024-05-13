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Юрий Борисов рассказал, что сценарий к фильму "Пророк" переписывали несколько раз

Юрий Борисов: сценарий фильма о Пушкине переписывали несколько раз

1:38
Кино

Юрий Борисов рассказал, что сценарий предстоящего фильма "Пророк. История Александра Пушкина" приходилось переписывать несколько раз. Об этом сообщает издание "Комсомольская правда" со ссылкой на интервью Фёдора Бондарчука на YouTube-канале "Кино в деталях".

Юрий Борисов: сценарий фильма о Пушкине переписывали несколько раз
Фото: flickr.com by Chris Wightman is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Юрий Борисов заявил, что создатели долго раздумывали над тем, как именно следует снимать картину.

"Так много всего менялось в нашей жизни, пока мы выпускали это кино. И каждый раз менялась мысль — про что делать это кино. Пушкина ещё при жизни пытались втиснуть всегда в определённый контекст. А уж после смерти...", — рассказал актёр. 

Он добавил, что авторы проекта хотели показать в кино живого человека, личность которого была бы многогранной.

"Хотелось сделать кино про живого человека, который страдал, любил, мучился, просто жил и хотел быть счастливым. Перманентно творил, и имел все пороки, присущие молодому человеку, но при этом постоянно куда-то стремился к свету и Богу. В нём это искрило, и он не знал, что с этим делать. Штырило его от происходящего, и хотелось найти способ нескучно рассказать об этом", — сообщил Юрий Борисов.

Премьера музыкального фильма "Пророк. История Александра Пушкина" состоится 14 февраля 2025 года. В картине покажут жизненный путь великого поэта. Режиссёром проекта является Феликс Умаров. Юрий Борисов исполняет главную роль.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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