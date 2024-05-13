Юрий Борисов рассказал, что сценарий к фильму "Пророк" переписывали несколько раз

Юрий Борисов: сценарий фильма о Пушкине переписывали несколько раз

1:38 Your browser does not support the audio element. Кино

Юрий Борисов рассказал, что сценарий предстоящего фильма "Пророк. История Александра Пушкина" приходилось переписывать несколько раз. Об этом сообщает издание "Комсомольская правда" со ссылкой на интервью Фёдора Бондарчука на YouTube-канале "Кино в деталях".

Фото: flickr.com by Chris Wightman is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Юрий Борисов заявил, что создатели долго раздумывали над тем, как именно следует снимать картину.

"Так много всего менялось в нашей жизни, пока мы выпускали это кино. И каждый раз менялась мысль — про что делать это кино. Пушкина ещё при жизни пытались втиснуть всегда в определённый контекст. А уж после смерти...", — рассказал актёр.

Он добавил, что авторы проекта хотели показать в кино живого человека, личность которого была бы многогранной.

"Хотелось сделать кино про живого человека, который страдал, любил, мучился, просто жил и хотел быть счастливым. Перманентно творил, и имел все пороки, присущие молодому человеку, но при этом постоянно куда-то стремился к свету и Богу. В нём это искрило, и он не знал, что с этим делать. Штырило его от происходящего, и хотелось найти способ нескучно рассказать об этом", — сообщил Юрий Борисов.

Премьера музыкального фильма "Пророк. История Александра Пушкина" состоится 14 февраля 2025 года. В картине покажут жизненный путь великого поэта. Режиссёром проекта является Феликс Умаров. Юрий Борисов исполняет главную роль.