Фильм "Планета обезьян: Новое царство" собрал в прокате больше, чем ожидали аналитики

Фильм "Планета обезьян: Новое царство" заработал 129 миллионов долларов с 10 мая

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Фильм Уэса Болла "Планета обезьян: Новое царство" собрал за первые выходные проката 56,5 миллионов долларов, пишет издание "Variety".

Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Lersch is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сообщается, что картина стартовала лучше, чем ожидали аналитики. Если говорить про общую кассу, то проект заработал 129 миллионов долларов в мировом прокате. В будущем создатели фильма планируют выпустить ещё как минимум 5 картин. В общей сложности должно быть 9 проектов.

Премьера "Планеты обезьян: Новое царство" состоялась 10 мая. Действие происходит после правления Цезаря. Юный шимпанзе отправляется в путешествие. Оно побуждает героя усомниться в собственных знаниях о прошлом и сделать выбор. От его решения зависит будущее обезьян и человечества.