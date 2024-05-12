Фильм "Планета обезьян: Новое царство" собрал в прокате больше, чем ожидали аналитики

Фильм Уэса Болла "Планета обезьян: Новое царство" собрал за первые выходные проката 56,5 миллионов долларов, пишет издание "Variety".
Сообщается, что картина стартовала лучше, чем ожидали аналитики. Если говорить про общую кассу, то проект заработал 129 миллионов долларов в мировом прокате. В будущем создатели фильма планируют выпустить ещё как минимум 5 картин. В общей сложности должно быть 9 проектов.
Премьера "Планеты обезьян: Новое царство" состоялась 10 мая. Действие происходит после правления Цезаря. Юный шимпанзе отправляется в путешествие. Оно побуждает героя усомниться в собственных знаниях о прошлом и сделать выбор. От его решения зависит будущее обезьян и человечества.
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