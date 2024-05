"77 Blackout": Кэри Фукунага снимет новый триллер с участием Махершалы Али и Тома Харди в главных ролях

По информации издания Deadline, Махершала Али, двукратный лауреат премии "Оскар", и Том Харди, известный своей ролью в фильме "Безумный Макс", получили главные роли в киноленте под названием "77 Blackout".

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0