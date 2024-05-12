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"77 Blackout": Кэри Фукунага снимет новый триллер с участием Махершалы Али и Тома Харди в главных ролях

Махершала Али и Том Харди снимутся в новой криминальной драме "77 Blackout"

Кино

По информации издания Deadline, Махершала Али, двукратный лауреат премии "Оскар", и Том Харди, известный своей ролью в фильме "Безумный Макс", получили главные роли в киноленте под названием "77 Blackout".

Махершала Али и Том Харди снимутся в новой криминальной драме "77 Blackout"
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0

Режиссером проекта выступил Кэри Фукунага, известный своей работой над первым сезоном сериала "Настоящий детектив" и фильмом "Не время умирать" о Джеймсе Бонде.

Сюжет фильма разворачивается в 1977 году, когда группа из пяти полицейских решает провести дерзкое ограбление, нацелившись сразу на три криминальные группировки в течение одной ночи. В день ограбления в городе происходит отключение электроэнергии, что заставляет команду действовать в крайне тяжелых условиях крайне, где каждый из них столкнется с собственными моральными дилеммами.

Известно, что роль Рэя Батлера исполнит Али, а Харди воплотит образ Эдди Бойла. Производством картины занимается Чарльз Ровен, который недавно был удостоен "Оскара" за работу над фильмом "Оппенгеймер".

Дата выхода фильма "77 Blackout" пока не объявлена.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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