"77 Blackout": Кэри Фукунага снимет новый триллер с участием Махершалы Али и Тома Харди в главных ролях

Махершала Али и Том Харди снимутся в новой криминальной драме "77 Blackout"

По информации издания Deadline, Махершала Али, двукратный лауреат премии "Оскар", и Том Харди, известный своей ролью в фильме "Безумный Макс", получили главные роли в киноленте под названием "77 Blackout".

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Режиссером проекта выступил Кэри Фукунага, известный своей работой над первым сезоном сериала "Настоящий детектив" и фильмом "Не время умирать" о Джеймсе Бонде.

Сюжет фильма разворачивается в 1977 году, когда группа из пяти полицейских решает провести дерзкое ограбление, нацелившись сразу на три криминальные группировки в течение одной ночи. В день ограбления в городе происходит отключение электроэнергии, что заставляет команду действовать в крайне тяжелых условиях крайне, где каждый из них столкнется с собственными моральными дилеммами.

Известно, что роль Рэя Батлера исполнит Али, а Харди воплотит образ Эдди Бойла. Производством картины занимается Чарльз Ровен, который недавно был удостоен "Оскара" за работу над фильмом "Оппенгеймер".

Дата выхода фильма "77 Blackout" пока не объявлена.