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Ольга Любимова сообщила, что в 2024 году 7 российских фильмов заработали 1 миллиард рублей

Ольга Любимова заявила, что россиянам нравятся отечественные фильмы

0:58
Кино

Кандидат на пост министра культуры России Ольга Любимова рассказала на расширенном заседании комитета Госдумы по культуре, что 7 отечественных проектов заработали 1 миллиард рублей в 2024 году. Об этом пишет агентство "ТАСС".

Ольга Любимова заявила, что россиянам нравятся отечественные фильмы
Фото: commons.wikimedia.org by Runner1616 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ольга Любимова заявила, что сборы демонстрируют любовь зрителей к российскому кинематографу.

"Мы видим, что с начала нового года на майские праздники побит небольшой рекорд: 7-й фильм собрал в прокате миллиард рублей. <...> Это показывает, какое количество молодых ребят с удовольствием на праздниках сходили и посмотрели наши картины", — сообщила она.

Ольга Любимова добавила, что ведомство будет дальше работать над качеством, тематикой картин и их выходом в прокат.

Ранее Pravda.Ru писала, что Минкультуры рассчитывает на большие сборы фильмов в этом году, чем в прошлом.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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