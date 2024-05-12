Ольга Любимова сообщила, что в 2024 году 7 российских фильмов заработали 1 миллиард рублей

Кандидат на пост министра культуры России Ольга Любимова рассказала на расширенном заседании комитета Госдумы по культуре, что 7 отечественных проектов заработали 1 миллиард рублей в 2024 году. Об этом пишет агентство "ТАСС".
Ольга Любимова заявила, что сборы демонстрируют любовь зрителей к российскому кинематографу.
"Мы видим, что с начала нового года на майские праздники побит небольшой рекорд: 7-й фильм собрал в прокате миллиард рублей. <...> Это показывает, какое количество молодых ребят с удовольствием на праздниках сходили и посмотрели наши картины", — сообщила она.
Ольга Любимова добавила, что ведомство будет дальше работать над качеством, тематикой картин и их выходом в прокат.
Ранее Pravda.Ru писала, что Минкультуры рассчитывает на большие сборы фильмов в этом году, чем в прошлом.
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