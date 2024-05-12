Стало известно, какой фильм является самым популярным во франшизе "Звёздные войны"

Фильм "Звёздные войны. Эпизод 1: Скрытая угроза" остаётся наиболее популярным проектом по франшизе в сервисе "Disney+". Об этом пишет "Variety".
По данным издания, картина уже 5-й год продолжает лидировать в топе самых востребованных проектов по вселенной. Журналисты выдвинули предположение, c чем это может быть связано. По их мнению, многие зрители начинают смотреть фильмы именно с картины "Звёздные войны. Эпизод 1: Скрытая угроза".
Проект вышел в 1999 году. Зрители оценили его положительно, а в прокате он заработал 924 миллионов долларов. Фильм является 1-й частью в трилогии приквелов "Звёздные войны".
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