Стало известно, какой фильм является самым популярным во франшизе "Звёздные войны"

"Звёздные войны. Эпизод 1: Скрытая угроза" лидирует по популярности в "Disney+"

0:49 Your browser does not support the audio element. Кино

Фильм "Звёздные войны. Эпизод 1: Скрытая угроза" остаётся наиболее популярным проектом по франшизе в сервисе "Disney+". Об этом пишет "Variety".

Фото: flickr.com by William Tung is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По данным издания, картина уже 5-й год продолжает лидировать в топе самых востребованных проектов по вселенной. Журналисты выдвинули предположение, c чем это может быть связано. По их мнению, многие зрители начинают смотреть фильмы именно с картины "Звёздные войны. Эпизод 1: Скрытая угроза".

Проект вышел в 1999 году. Зрители оценили его положительно, а в прокате он заработал 924 миллионов долларов. Фильм является 1-й частью в трилогии приквелов "Звёздные войны".