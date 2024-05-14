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"Было очень страшно": Виталий Соломин чуть не сгорел заживо на съёмках "Шерлока Холмса"

Виталий Соломин чуть не сгорел на съёмках "Шерлока Холмса"

1:28
Кино

Советские фильмы о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне любимы миллионами зрителей. Захватывающий сюжет, великолепная игра актёров, красивые интерьеры в английском духе — всё это заставляет забыть о времени и полностью погрузиться в приключения героев, однако приключения случались не только с персонажами, но и с актёрами, которые их играли.

Виталий Соломин чуть не сгорел на съёмках "Шерлока Холмса"
Фото: commons.wikimedia.org by Fir0002 is licensed under Creative Commons CC0 License

В фильме есть эпизод, когда огненные шары залетали в комнату Шерлока Холмса. В тот момент в ней находился доктор Ватсон и тушил огонь. Эта сцена оказалась опасной не только по сюжету, но и в реальности.

Режиссёр Игорь Масленников не подумал о том, что даже самая маленькая искра может мгновенно перекинуться на любой предмет в комнате и от этого вспыхнет пожар. Так и произошло.

Виталий Соломин страшно перепугался, когда огонь разгорелся в полную силу. Пламя подпалило актёру волосы, он получил ожоги, но не подал виду, что происходит что-то неладное, и как ни в чём ни бывало продолжал бороться со стихией, как и требовалось по сценарию. Лишь когда сцена была снята, он обратился за медицинской помощью.

"Папа рассказывал, что этот эпизод стал для него первым в жизни, когда он столкнулся напрямую с огнём. Было очень страшно", — рассказала в беседе с kp.ru старшая дочь актёра Анастасия Соломина.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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