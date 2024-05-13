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Ален Делон не может не только распоряжаться своим имуществом и деньгами, но и выбирать врачей

Суд поместил 88-летнего Алена Делона под усиленную опеку

1:58
Кино

Последнее время в судьбе самого красивого актера французского кино XX века Алена Делона произошли значительные перемены.

Суд поместил 88-летнего Алена Делона под усиленную опеку
Фото: YouTube канал Juliana Jawetska by Скриншот видео YouTube канала Juliana Jawetska is licensed under public domain

Суд назначил ему опекуна и запретил распоряжаться финансами. Делон живет в своем поместье во Франции с няней, которую наняла его дочь Анушка.

С 2017 года актер перестал сниматься, а из театра ушел еще раньше — из-за болезней. У него диффузная лимфома и болезнь Альцгеймера, развившаяся после инсульта летом 2021 года.

Болезням предшествовала депрессия из-за ухода из жизни его любимых женщин: актрисы Мирей Дарк и бывшей жены Натали Делон. С середины 2021 года актер даже собирался пойти на эвтаназию в Швейцарии.

В апреле 2024 года суд французского города Монтаржи отправил Делона под усиленную опеку, так что он не может самостоятельно распоряжаться финансами и имуществом, выбирать врачей и принимать другие важные решения.

Между тем дети артиста судятся между собой из-за завещания, которое он оставил еще до диагностирования болезни Альцгеймера, в котором отписал половину имущества дочери.

Размер состояния актера составляет не менее 300 млн евро. Когда Ален Делон снимался в кино, он получал огромные гонорары — $100 тыс. в день. Кроме того, у него была своя компания Adel Production, которая выпустила 29 фильмов, включая "Борсалино" с Жан-Полем Бельмондо.

У актера также был успешный международный бизнес — компания Adid Alain Delon International Distribution, которая торговала одеждой, косметикой, алкоголем и сигаретами под брендом актера. Также актер делал много инвестиций, в том числе в дорогостоящие предметы искусства.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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