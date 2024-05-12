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Актриса Ребекка Холл представит свой новый проект "Four Days Like Sunday", драмеди о сложных отношениях между матерью и дочерью

Актриса Ребекка Холл представит личный проект об отношениях матери и дочери

1:21
Кино

Актриса Ребекка Холл воплотит свой второй режиссерский проект в драмеди под названием "Four Days Like Sunday". Она не только возьмется за режиссуру и написание сценария, но и исполнит главную роль. Сценарий фильма вдохновлен личными биографическими фактами Холл, особенно акцентируя внимание на отношениях между матерью и ее дочерью-подростком, что придает истории особую интимность. Производством проекта занимается компания See-Saw Films.

Актриса Ребекка Холл представит личный проект об отношениях матери и дочери
Фото: commons.wikimedia.org by Siebbi is licensed under CC BY 3.0

Сюжет фильма развернется в середине 90-х в просторном загородном доме. Здесь проживает Сильвия (Холл), бродвейская звезда, чья карьера идет на убыль и которая недавно пережила развод. Сильвия решает устроить вечеринку с участием своего молодого возлюбленного Дейла и трех танцоров из ее последнего шоу. Все организационные моменты падают на плечи ее 12-летней дочери Джейн, которая уже начинает ощущать тяжесть ответственности за свою мать с ее деликатным психологическим состоянием.

Ребекка Холл охарактеризовала предстоящий фильм как историю, наполненную юмором, музыкой, эмоциями, цветом и сложными, но тонкими отношениями между матерью и ребенком.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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